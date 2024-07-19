Помер відомий актор і комік Боб Ньюгарт

Американський актор і комік Боб Ньюгарт помер у віці 94 років. Про це повідомила The Guardian із посиланням на представника актора Джеррі Дігні.

За свою кар’єру Ньюгарт був кілька разів номінований на премію “Еммі” за свою роботу на телебаченні, але отримав її тільки 2013 року за роль Артура Джеффріса (Професор Протон) у серіалі “Теорія великого вибуху”.

Боб Ньюхарт народився 1929 року в передмісті Чикаго. У 1952 році він закінчив Чиказький університет Лойоли зі ступенем бакалавра в галузі управління бізнесом. Кілька років Ньюгарт працював бухгалтером, потім писав рекламні тексти. У той період Ньюхарт і його друг почали записувати свої телефонні бесіди на різні теми і намагалися продати їх радіостанціям. Зробити цього не вдалося, але монологи Ньюгарта оцінив чиказький радіоведучий Ден Соркін. У результаті Ньюхарт почав виступати в одному з клубів у Г’юстоні.

“У 1959 році я дав собі рік, щоб займатися комедією. Якщо комедія не спрацює, то довелося б повернутися до бухгалтерського обліку”, – говорив він в одному з інтерв’ю.

У 1960 році Ньюгарт випустив The Button-Down Mind of Bob Newhart, на якому були записані його комедійні монологи. Запис посів перше місце в різних чартах, зокрема Billboard, ставши першим комедійним альбомом, який досяг такого успіху. Наступного року Ньюхарт отримав дві премії “Греммі” – за “Найкращий альбом” і як “Найкращий новий артист”.

“Починаючи з 1960 року, коли записи його комедійних монологів стали бестселерами, Ньюгарт поклав початок новому стилю комедії, що ґрунтувався на спостереженні та психології. Його робота відкрила двері для пізніших, більш навіжених коміків, таких як Стів Мартін”, – зазначає Variety.

З 1972 до 1978 року на CBS виходило “Шоу Боба Ньюхарта”, у якому комік виступав у ролі “спантеличеного психолога з Чикаго”. The Guardian називає це одним із найпопулярніших ситкомів.