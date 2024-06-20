Помер легендарний актор Дональд Сазерленд

Канадський актор Дональд Сазерленд помер на 89-му році життя, повідомив його син Кіфер Сазерленд у своїх соцмережах.

“Із важким серцем я повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов. Особисто я вважаю його одним із найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи не лякався ролі, хорошої, поганої або потворної. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і не можна вимагати більшого. Добре прожите життя”, – написав Кіфер Сазерленд.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

Дональд Сазерленд почав зніматися 1965 року і зіграв у десятках фільмів і серіалів. Він виконав одну з головних ролей у франшизі “Голодні ігри”, де грав президента-тирана держави Панем Коріолана Сноу. Також у його фільмографії – картини “Гордість і упередження”, “Холодна гора”, “Пограбування по-італійськи”, “Зворотна тяга” і “Брудна дюжина”. Крім того, Сазерленд виконував одну з ролей у мінісеріалі “Відіграти назад” з Ніколь Кідман і Г’ю Грантом, який вийшов 2020 року.

1995 року Сазерленд здобув премію “Еммі”, 1996-го і 2003-го – “Золотий глобус” (в обох випадках як найкращий актор другого плану), а 2017-го – “Оскар” за видатні заслуги в кінематографі.

У 2010 році Сазерленд був одним із тих, хто виносив олімпійський прапор на відкритті XXI зимових Олімпійських ігор у Ванкувері.

У квітні 2023 року було оголошено, що Сазерленд зіграє суддю в новому вестерні Тейлора Шерідана.