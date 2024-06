Помер легендарний актор Дональд Сазерленд

Канадський актор Дональд Сазерленд помер на 89-му році життя, повідомив його син Кіфер Сазерленд у своїх соцмережах.

“Із важким серцем я повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов. Особисто я вважаю його одним із найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи не лякався ролі, хорошої, поганої або потворної. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і не можна вимагати більшого. Добре прожите життя”, – написав Кіфер Сазерленд.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT