Суспільство

Помер колишній басист гурту “Воплі Відоплясова” Олексій Мельченко
21 Жовтня 2024 15:54
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музика
Бас-гітарист Олексій Мельченко / Фото: Facebook/Alex Melchenko/Dima Vaha

7 жовтня помер бас-гітарист та колишній учасник гурту “Воплі Відоплясова” Олексій Мельченко.

Про це повідомила подруга музиканта Анна П’ятакова у Facebook.

Мельченко був учасником гурту “ВВ” з 2007 року. Тоді він замінив засновника гурту, басиста Олексія Піпу, який, зокрема, був автором назви колективу. На час смерті музиканту було 48 років.

“Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому”, – пише П’ятакова.

Мельченко працював із гуртом “ВВ” до 2017 року. Його місце в колективі посів гітарист з Animal Session Микола Усатий.

Також Мельченко був учасником студійного запису мініальбому “Ладо” 2008 року, альбому “Чудовий світ” 2013 року, синглу “Гімн-Славень України” 2008 року, “Чіо Чіо Сан” 2009 року, синглу “Відпустка” 2010 року. Він виступав і на гастролях гурту “Воплі Відоплясова”.


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