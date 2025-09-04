Помер італійський модельєр Джорджо Армані

Італійський модельєр Джорджо Армані помер у віці 91 року, повідомила його компанія. У Мілані на вихідних відкриють прощальну залу, після чого відбудеться приватний похорон.
“З безмежним сумом група Armani оголошує про відхід свого творця, засновника та невтомного рушія — Джорджо Армані”, — йдеться у заяві модного дому.
Армані, якому було 91 рік, був символом сучасного італійського стилю та елегантності. Він поєднував талант дизайнера з діловою хваткою, керуючи компанією з річним оборотом близько 2,3 мільярда євро (2,7 мільярда доларів).
Деякий час модельєр мав проблеми зі здоров’ям і був змушений пропустити покази своєї групи на Чоловічому тижні моди в Мілані у червні — вперше у своїй кар’єрі.
Відомий як Re Giorgio — “Король Джорджо”, дизайнер особисто контролював кожну деталь своїх колекцій і всі аспекти бізнесу — від реклами до того, як укладати волосся моделям перед виходом на подіум.
Як повідомила компанія, у Мілані в суботу та неділю буде відкрита прощальна зала. Похорон відбудеться у приватному форматі пізніше.