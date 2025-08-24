Помер Джеррі Адлер, актор серіалу “Клан Сопрано”

На 97-му році життя помер американський актор Джеррі Адлер, відомий за ролями у серіалах «Клан Сопрано», «Добра дружина» та «Рятуй мене». Про його смерть повідомила родина, пише The Hollywood Reporter.

Адлер розпочав кар’єру за лаштунками Бродвею, працюючи помічником режисера та сценічним менеджером на постановках «Джентльмени віддають перевагу білявкам», «Моя чарівна леді» та «Яблуко». Лише у 60-річному віці він вперше спробував себе як актор, попри те, що його двоюрідною сестрою була легендарна викладачка акторської майстерності Стелла Адлер.

Реклама

Реклама

Глядачам він найбільше запам’ятався як Геш Рабкін, радник мафіозного боса Тоні Сопрано у серіалі HBO, а також як адвокат Говард Лайман у «Добра дружина». У «Рятуй мене» він грав начальника пожежної станції Сідні Файнберга.

Серед інших його відомих ролей — рабин Алан Шульман у «Північному сяйві», майстер на всі руки містер Віккер у «Mad About You», а також батько героїні у «Прозорому» від Amazon. Він з’являвся і в кіно, зокрема у стрічках «Манхеттенські таємниці» (1993), «Взуття на підборах» (2005), «Синекдоха, Нью-Йорк» (2008) та «Найжорстокіший рік» (2014).

В останні десятиліття він активно працював у серіалах, а в 2000-х повернувся на Бродвей вже як актор, зокрема у п’єсах Елейн Мей та Ларрі Девіда.

У Джеррі Адлера залишилася дружина, психолог Джоан Лаксман, з якою він одружився у 1994 році.