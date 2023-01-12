Суспільство

Помер Джефф Бек – один із найвпливовіших гітаристів рок-музики

12 Січня 2023 19:11
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музика

Помер британський гітарист Джефф Бек, якого вважають одним із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики. Йому було 78 років.

Він отримав популярність у середині 1960-х як один із членів групи Yardbirds – її більш важка гітарна музика дала напрямок, що пізніше став хард-роком. У складі Yardbirds Бек замінив Еріка Клептона.

Прихід Бека до The Yardbirds став для групи періодом творчого піднесення та експериментів. У цей час колектив записав багато своїх головних хітів (наприклад, Heart Full of Soul), у той час як Джефф Бек продовжував шукати нове звучання, одним з перших додаючи до гітарної гри фуз, викривлення та інші прийоми.

Потім Джефф Бек створив власну групу Jeff Beck Group разом із Родом Стюартом.

Особливий гітарний тон Бека, його стиль і гучність звучання дуже вплинули на всю рок-музику, у тому числі важкий метал, джаз-рок і навіть панк.

У 1980-х і 90-х Бек записувався разом із Найлом Роджерсом та вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером, працював із басистом Pink Floyd Роджером Уотерсом та співаком Джоном Бонджові.

“Він просто ставав все краще і краще, – говорив про нього Джиммі Пейдж. – У порівнянні з ним ми всі прості смертні”.

Про смерть Бека повідомляється на його сторінці у Twitter. “Від імені сім’ї з глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Джеффа Бека, – сказано в повідомленні. – Несподівано захворівши на бактеріальний менінгіт, він мирно помер, це сталося вчора”.

У 2009 році, коли його вдруге зробили членом Залу слави рок-н-ролу, Бек говорив: “Я граю саме так, тому що мені це дозволяє створити найбожевільніший звук з усіх можливих. У цьому-то й річ, правда ж? Правила мені по барабану. Насправді, якщо я хоча б десять разів за пісню не порушу правила, то в мене щось не вийшло”.

На рахунку Джеффа Бека – вісім статуеток «Греммі» і неодноразова згадка як про одного із найвпливовіших гітаристів XX століття. Так, наприклад, у рейтингу журналу Rolling Stone Бек знаходиться на п’ятому місці у списку ста найкращих гітаристів в історії.


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