Помер Джефф Бек – один із найвпливовіших гітаристів рок-музики

Помер британський гітарист Джефф Бек, якого вважають одним із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики. Йому було 78 років.

Він отримав популярність у середині 1960-х як один із членів групи Yardbirds – її більш важка гітарна музика дала напрямок, що пізніше став хард-роком. У складі Yardbirds Бек замінив Еріка Клептона.

Прихід Бека до The Yardbirds став для групи періодом творчого піднесення та експериментів. У цей час колектив записав багато своїх головних хітів (наприклад, Heart Full of Soul), у той час як Джефф Бек продовжував шукати нове звучання, одним з перших додаючи до гітарної гри фуз, викривлення та інші прийоми.

Потім Джефф Бек створив власну групу Jeff Beck Group разом із Родом Стюартом.

Особливий гітарний тон Бека, його стиль і гучність звучання дуже вплинули на всю рок-музику, у тому числі важкий метал, джаз-рок і навіть панк.

У 1980-х і 90-х Бек записувався разом із Найлом Роджерсом та вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером, працював із басистом Pink Floyd Роджером Уотерсом та співаком Джоном Бонджові.

“Він просто ставав все краще і краще, – говорив про нього Джиммі Пейдж. – У порівнянні з ним ми всі прості смертні”.

Про смерть Бека повідомляється на його сторінці у Twitter. “Від імені сім’ї з глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Джеффа Бека, – сказано в повідомленні. – Несподівано захворівши на бактеріальний менінгіт, він мирно помер, це сталося вчора”.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

У 2009 році, коли його вдруге зробили членом Залу слави рок-н-ролу, Бек говорив: “Я граю саме так, тому що мені це дозволяє створити найбожевільніший звук з усіх можливих. У цьому-то й річ, правда ж? Правила мені по барабану. Насправді, якщо я хоча б десять разів за пісню не порушу правила, то в мене щось не вийшло”.

На рахунку Джеффа Бека – вісім статуеток «Греммі» і неодноразова згадка як про одного із найвпливовіших гітаристів XX століття. Так, наприклад, у рейтингу журналу Rolling Stone Бек знаходиться на п’ятому місці у списку ста найкращих гітаристів в історії.