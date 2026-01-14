Помер депутат фракції “Слуга народу” Олександр Кабанов

У середу, 14 січня, у віці 52 років помер народний депутат Верховної Ради України від фракції “Слуга народу” Олександр Кабанов. Про це повідомив депутат від цієї ж фракції Жан Беленюк.

Згодом Верховна Рада України підтвердила смерть Кабанова. Він був членом Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Його було обрано депутатом під №87 за списком партії “СН”.

Під час пленарного засідання було оголошено хвилину мовчання в пам’ять про парламентаря. Керівництво Ради, народні депутати та працівники Апарату ВРУ висловили співчуття його рідним.

До парламентської діяльності Кабанов працював сценаристом студії “Квартал 95”. Під час президентської виборчої кампанії був у креативній групі Зеленського.

Він навчався в Запорізькому медичному інституті за спеціальністю “Лікар-психотерапевт” та здобув другу вищу освіту на факультеті фінансів у Запорізькому національному університеті. Навчався також у Московській медичній академії ім. І.М.Сеченова за фахом “психотерапія”. З 2000 до 2008 року був тренером із нейролінгвістичного програмування, також був дитячим психотерапевтом. Працював протягом 1999-2006 рр. на ТРК “Алекс”.