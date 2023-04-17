Кримінал

Помер чоловік, який вчинив акт самоспалення у Генконсульства України у Кракові

17 Квітня 2023 21:05
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біженці, польща

Чоловік, який підпалив себе біля консульства України у Кракові, помер. Про це повідомило радіо RMF24.

За даними ЗМІ, лікарі зробили йому операцію, але не змогли врятувати.

Вранці 13 квітня біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, зробив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянина було доставлено до лікарні.

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко поінформував, що Генеральне консульство взаємодіє з польськими правоохоронцями, які почали розслідування, щоб встановити причину і всі обставини трагедії.

За даними RMF24, 62-річний українець вигукував українською мовою на адресу тих, що зібрався під генконсульством, заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян.

На знак протесту він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив.

Чоловіка загасили випадкові перехожі. Його доправили до лікарні – на той момент він був свідомий.


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