Помер британський актор Теренс Стемп, відомий за роллю генерала Зода у “Супермені”

На 88-му році життя помер британський актор Теренс Стемп, який здобув світову славу завдяки ролі лиходія генерала Зода у фільмах «Superman» та «Superman II». Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву його родини.

«Він залишив по собі неймовірну спадщину як актор і письменник, яка ще довгі роки буде надихати людей. Просимо про повагу до приватності у цей сумний час», – йдеться у заяві родини.

Стемп народився у Лондоні в 1938 році. Свою кар’єру він розпочав у 1960-х, швидко ставши однією з яскравих зірок британського кіно. Його акторський доробок охоплює десятки знакових ролей – від фільму П’єра Паоло Пазоліні «Теорема» (1968) та стрічки «A Season in Hell» (1971) до культової комедії «Пригоди Прісцилли, королеви пустелі» (1994), де він зіграв трансгендерну жінку.

У 1978 році актор з’явився у ролі генерала Зода в «Супермені» та повторив її у продовженні 1980-го. Пізніше він знімався у низці відомих фільмів, серед яких «Операція Валькірія» з Томом Крузом (2008), «Агенти долі» з Меттом Деймоном (2011), а також проєкти Тіма Бертона.

За свою кар’єру Стемп був номінований на «Оскар» і вважався одним із найвідоміших британських акторів свого покоління.