Помер актор, який зіграв Дамблдора у “Гаррі Поттері”

Помер актор Майкл Гембон, який зіграв професора Альбуса Дамблдора у фільмах франшизи “Гаррі Поттер”. Йому було 82 роки.

Про смерть актора з посиланням на публіциста Клера Добса повідомляє The Guardian.

“Коханий чоловік і батько Майкл мирно помер у лікарні після нападу пневмонії, поруч зі своєю дружиною Енн і сином Фергюсом, які стояли біля його ліжка. Майклу було 82 роки. Ми просимо вас поважати нашу конфіденційність в цей непростий час і дякуємо вам за ваші повідомлення підтримки і любові”, – зазначено в заяві від імені дружини актора.

Актор став найбільш відомим завдяки ролі професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера. Майкл Гембон також знявся у фільмі “Фантастичний містер Фокс”, зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі “Співаючий детектив”.

Родом з Ірландії Майкл Гембон розпочав свою акторську кар’єру понад 60 років тому і був одним із перших членів Королівського національного театру. Актор є багаторазовим номінантом премій “Еммі”, “Золотий глобус”, БАФТА та інших.