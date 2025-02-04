Кримінал

Полювали на адмінбудівлі, машини військових та обладнання Укрзалізниці: СБУ затримала п’ятьох паліїв на замовлення РФ
4 Лютого 2025 16:26
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У Дніпропетровській області жінка залучила до підпалів сина та його однокласника / Фото: СБУ
У Дніпропетровській області жінка залучила до підпалів сина та його однокласника / Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали ще п’ятьох агентів спецслужб РФ, які вчиняли замовні підпали у різних регіонах України. Головними цілями ворога були адмінбудівлі держустанов, позашляховики Сил оборони та релейні шафи Укрзалізниці. Серед диверсантів – жінка з неповнолітнім сином.

Про це повідомили в СБУ.

Для вчинення злочинів російські спецслужби дистанційно вербували місцевих жителів, які шукали “легкі” заробітки на Telegram-каналах.

Диверсанти на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області затримано 40-річну місцеву жительку, яка організувала підпал військового пікапу ЗСУ і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. Відповідні замовлення жінка месенджером отримувала з Росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника.

Після погодження потенційної цілі юнаки разом прибували на її локацію та підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші.

Підпали у Рівному

У Рівному «по гарячих слідах» затримано 17-річного студента місцевого коледжу, який спалив службове авто ЗСУ. Цей транспорт пригнали до західного регіону для техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Для вчинення злочину фігурант власноруч зробив запалювальну суміш у своїй кімнаті в гуртожитку.

Диверсантка з Хмельницькій області

На Хмельниччині затримано 34-річну мешканку Шепетівки, яка підпалила приміщення міської ради. Спочатку жінка розбила вікно на першому поверсі адмінбудівлі, а потім кинула у середину пляшку із запальною сумішшю.

Унаслідок загоряння пошкоджено підвіконня та підлогу в одному із кабінетів держустанови.

Що загрожує диверсантам

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;
  • умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Зловмисникам загрожують різні терміни тюремного ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримані за підозрою в диверсіях / Фото: СБУ

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