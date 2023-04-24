Полярне сяйво над Україною. Вчені назвали причину

За даними Інституту прикладної геофізики, потужна магнітна буря накрила Землю. За п’ятибальною шкалою збуреності магнітне поле встановилося на G4, що означає трохи менше за показник екстремального рівня.

На Землі в цей час можуть бути зафіксовані серйозні порушення радіозв’язку, багатогодинні збої в роботі супутникової та радіочастотної навігації.

Зазначається, що у разі збурення магнітного поля планети можуть спостерігатися полярні сяйва.

Напередодні такі природні явища помітили мешканці західних та центральних областей України.