Суспільство

Полярне сяйво над Україною. Вчені назвали причину

24 Квітня 2023 13:36
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За даними Інституту прикладної геофізики, потужна магнітна буря накрила Землю. За п’ятибальною шкалою збуреності магнітне поле встановилося на G4, що означає трохи менше за показник екстремального рівня.

На Землі в цей час можуть бути зафіксовані серйозні порушення радіозв’язку, багатогодинні збої в роботі супутникової та радіочастотної навігації.

Зазначається, що у разі збурення магнітного поля планети можуть спостерігатися полярні сяйва.

Напередодні такі природні явища помітили мешканці західних та центральних областей України.


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