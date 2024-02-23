Поляки знову атакували український потяг з агропродукцією

Зафіксовано чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

“Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі. Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі”, – йдеться у повідомлені.

Як, зазначив міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков: “Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити”.