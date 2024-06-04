Суспільство

Поляки заблокували рух вантажівок через пункт пропуску “Рава-Руська”

4 Червня 2024 12:03
польща, кордон
Ілюстративне фото / Getty Images

Поляки заблокували рух вантажівок у пункті пропуску “Рава-Руська” на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України

“Об 11:20 від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр “Гребенне”. Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України.

У рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України”.

За даними ДПСУ, на вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 год, а також одним запуском, додатково, по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.


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