Поляки заблокували рух будь-яких вантажівок на пропускному пункті “Медика—Шегині”

Польські фермери, що протестують на кордоні, відмовилися пропускати будь-які вантажівки на контрольно-пропускному пункті «Медика—Шегині», що їдуть до Польщі чи виїжджають з неї.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері національного телемарафону.

За його словами, таке рішення польські протестувальники ухвалили сьогодні, 1 березня, близько 13 години. Демченко зазначає, що упродовж минулої доби, 29 лютого, на цьому пункті пропуску кордон перетнуло 47 вантажівок в обох напрямках.

На КПП «Дорогуськ—Ягодин» також знижується кількість вантажівок, що перетинають кордон. Упродовж 29 лютого через цей пункт пропуску з Польщі до України виїхало 111 вантажівок, водночас з України в Польщу протестувальники не пропускають жодної вантажівки.

Загалом на всіх пропускних пунктах, де триває протест фермерів, на перетин кордону очікують 2350 вантажівок.