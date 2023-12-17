Суспільство

Поляки підготували різдвяні пакунки для харків’ян

17 Грудня 2023 21:00
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різдво

Жителі Міколівського повіту підготували понад 270 новорічних посилок для тих, хто найбільше потребує допомоги в Україні, передає Польське Радіо.

«Подарунки поїдуть на Харківщину, — каже секретар повіту Лукаш Ригула. — Вчергове мешканці нашого повіту показали, що мають велике серце. Половина із цих пакунків уже в Україні. За кілька днів вирушить друга половина. Бо їх насправді так багато, що не змогли їх вислати за одним разом».

Пакунки складаються переважно із продуктів харчування. Як каже Лукаш Ригула, базовий набір дасть змогу українцям організувати хоча б мінімальне свято, зокрема для дітей.


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