Суспільство

Поляки передали 30 комп’ютерів для харківських дітей

31 Жовтня 2022 19:29
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польща, харків

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 31 жовтня, зустрівся з депутатами Краківської міської ради Лукашем Вантухом та Анжеєм Хавранеком.

Представники Польщі привезли до Харкова 30 комп’ютерів для дітей та дізналися про потреби харків’ян, повідомили у прес-службі міськради.

Ігор Терехов зазначив, що місту необхідні генератори та продукти харчування.

«Вранці були обстріли, постраждали інфраструктурні об’єкти. Нині ми працюємо над відновленням електропостачання. Така ситуація – протягом усієї війни. Генератори дуже важливі в цей час», – зазначив мер Харкова.

Також поляки запропонували організувати передачу питної води для містян. Ігор Терехов повідомив, що в години, коли немає світла та водопостачання, така допомога знадобилася б.

«Ми відчуваємо підтримку з боку Польщі та інших європейських країн. Ми працюємо, щоб якнайшвидше перемогти. Я вдячний представникам влади Польщі, жителям Кракова та інших міст за позицію у цій війні», – наголосив Ігор Терехов.

Також депутати Краківської міськради повідомили, що перед Харковом відвідали Київ, Чорнобиль та Одесу. В Україну вони планують повернутися приблизно за два тижні з допомогою, яка потрібна людям. Вони наголосили, що працюють на волонтерських засадах. Наприклад, у Кракові започаткували благодійну організацію, яка вже зібрала 1,5 млн злотих на дрони та інші потреби української армії.


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