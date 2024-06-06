Поляки не розблокують КПП “Рава-Руська – Гребенне”

Поляки відмовились розблоковувати рух українських вантажівок у пункті пропуску КПП “Рава-Руська – Гребенне”. Блокування продовжили до кінця доби 6 червня.

Про це повідомляє речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко.

“Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться.

За результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів по напрямку польського пункту пропуску “Гребенне” учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 07.06.24 року (за київським часом)”.

За словами Демченка, на даний час ситуація не змінюється: польські фермери не пропускають вантажівки в бік Польщі. В бік України незначна кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон, за минулу добу це було близько 60.

Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 ваговозів.