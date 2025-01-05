Поляк збирався вивезти з України лемурів і екзотичних птахів

Прикордонники 7 Карпатського загону запобігли спробі незаконного переміщення лемурів та екзотичних птахів через пункт пропуску «Грушів». Порушення виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса «Мерседес», яким керував громадянин Польщі.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, водій не мав жодних документів на транспортування тварин. У мікроавтобусі знаходилися кілька лемурів та барвисті птахи, які належать до категорії екзотичних.

Крім того, намагаючись уникнути відповідальності, чоловік запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів США та 100 євро. Однак військовослужбовець одразу попередив його про кримінальну відповідальність за такі дії та відмовився від неправомірної вигоди.

На місце викликали співробітників внутрішньої та власної безпеки ДПСУ, які повідомили Національну поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ («Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Наразі екзотичних тварин вилучено, а порушника притягують до відповідальності.