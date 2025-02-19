Польські прикордонники виловили у Гданській затоці понад 100 кг кокаїну: кадри спецоперації

Понад 100 кілограмів кокаїну, захованого в поліетиленових пакетах на дні Гданської затоки, виявили прикордонники. Вартість кокаїну на чорному ринку могла становити до 60 млн злотих (понад 15 млн доларів).

Про це пише польська агенція PAP.

Співробітники Морської прикордонної служби ліквідували організовану злочинну групу, яка займалася контрабандою великих партій наркотиків.

“Співробітники вилучили понад 100 кг кокаїну, вартість якого на чорному ринку могла сягати 60 мільйонів злотих. У справі семеро затриманих”, – розповіли прикордонники.

Підозрювані – шестеро чоловіків і одна жінка. Усі вони є жителями Поморського воєводства у віці від 36 до 50 років. Наркотики були заховані в поліетиленових пакетах на дні Гданської затоки, звідки їх підняли водолази прикордонної служби.

Викриття такої масштабної контрабанди наркотиків до Польщі стало результатом скоординованих дій співробітників MOSG, Європолу та Агентства з боротьби з наркотиками США (DEA).

Слідчі встановили, що банда, ймовірно, перевезла близько 100 кг кокаїну з однієї з південноамериканських країн, а потім хотіла продати наркотики в Польщі. Під час арештів і обшуків у квартирах підозрюваних правоохоронці вилучили ще кілька кілограмів наркотиків. Слідство не виключає подальших арештів у цій справі.