Польські ферми призупинили блокування російського кордону

Польські фермери припинили блокування кордону з РФ через великодні свята.

Про це повідомляє Польське радіо.

Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

“Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан”.

Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.