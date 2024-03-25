Суспільство

Польські ферми призупинили блокування російського кордону

25 Березня 2024 07:32
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протест, кордон, польща, рф
Ілюстративне фото / Getty Images

Польські фермери припинили блокування кордону з РФ через  великодні свята.

Про це повідомляє Польське радіо.

Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії. 

“Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан”.

Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. 

Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.


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