Економіка

Польські фермери перекриватимуть дороги по всій країні

20 Січня 2024 13:07
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вантажні перевезення

Польські фермери, які виступають проти українського експорту, планують перекрити дороги по всій країні з 12:00 до 14:00 24 січня. Про це пише inpoland.net.pl.

Адріан Вавжиняк, речник аграрної організації „Solidarnośc”, закликав усіх польських фермерів та сільськогосподарські спілки в країни приєднатися до страйку.

Аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти рішень Євросоюзу, які, в чому вони впевнені, суттєво обмежать виробництво продукції рослинництва та тваринництва в Польщі і ЄС.

Відомо, що Національна рада агропромислових палат підтримала майбутні протести.


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