Понад тисяча вантажівок стоять в черзі на польсько-українському кордоні

У Польщі в бік України стоять близько 1300 вантажівок, але інтенсивність перетину кордону вантажним транспортом досить висока.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Рух вантажних транспортних засобів ніде не блокується. Активність та інтенсивність перетину кордону вантажівками залишається досить високою. На тих чотирьох напрямках на кордоні з Польщею, де блокувався рух, активність перетину досить велика, близько 3000 транспортних засобів щодня перетинає кордон на цих чотирьох напрямках як на в’їзд в Україну, так і на виїзд», – сказав Демченко.

Нагадаємо, 6 листопада минулого року польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року.

Увечері 16 січня перевізники завершили акцію протесту на кордоні – усі пункти пропуску розблоковані. З протестувальниками вдалось дійти згоди.