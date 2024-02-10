Економіка

В Іспанії, Італії та Польщі відбулися протести фермерів

10 Лютого 2024 12:57
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Протест польських фермерів, 9 лютого / Фото RFL/RE

Фермери Італії, Іспанії та Польщі продовжують протестувати проти сільськогосподарської політики Євросоюзу. Учора, 9 лютого, вони провели великі демонстрації, які триватимуть і надалі.

Фермери вже кілька тижнів вимагають вжити заходів у боротьбі з “нечесною конкуренцією” з боку країн, що не входять до ЄС. Аграрії скаржаться, що “зелений курс” Євросоюзу, який передбачає обмежене використання хімікатів і скорочення викидів парникових газів, робить їхню продукцію дорожчою, ніж, наприклад, з України. Через це європейські сільгосптовари купують менше – відповідно, прибуток фермерів скорочується.

У Польщі тисячі тракторів проїхали по всій країні, блокуючи основні дороги та прикордонні пункти з Україною. У місті Познань протестувальники запалили смолоскипи і поставили труну, що символізує смерть польського сільського господарства, і тачку з гноєм, у яку встромили прапор ЄС.

Представники польської влади закликали міністра сільського господарства Польщі подати у відставку. У відповідь він заявив, що “діяти під тиском не буде”.

В Італії трактори рушили до Риму і проїхали історичним центром повз Колізей у супроводі поліції. В Іспанії трактори захарастили кілька міських вулиць і приміських доріг. Фермери обіцяли протестувати всю ніч, а одна з груп закликала аграріїв їхати в Мадрид, щоб провести там акцію в суботу. Під час іспанських демонстрацій було затримано 20 осіб.

Єврокомісія вже пішла фермерам на поступки: зокрема, відклала плани щодо дворазового скорочення використання пестицидів та інших небезпечних речовин. Низку заходів щодо підтримки аграріїв ухвалили й національні уряди. Однак протести це не зупинило. Очікується, що найближчими тижнями вони продовжаться.


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