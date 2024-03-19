Суспільство

Польські фермери оголосили сотні акцій протестів на дорогах по всій країні

19 Березня 2024 17:52
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польща, протест
Польські фермери / PAP

На дорогах по всій Польщі очікуються затори внаслідок загальнонаціонального загального страйку фермерів, оголошеного в середу. На карті фермерських блокад, розміщеній в Інтернеті, позначено понад 400 точок. У столиці фермери заблокують, зокрема, трасу S2.

Про це пише RMF24.

Національна рада НСЗЖ індивідуальних фермерів “Солідарність” призначила на цю середу загальнонаціональний загальний страйк. Аграрні протести відбудуться майже по всій країні. На карті блокад, розміщеній в Інтернеті, вже позначено понад 400 точок, десяток з яких – на під’їзних шляхах до Варшави.

Мапа страйків у Польщі

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