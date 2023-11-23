Польські фермери обіцяють страйкувати до 3 січня

Польські фермери, які приєдналися до страйку перевізників, протестуватимуть на прикордонному переході в Медиці до 3 січня 2024 року. Вони, серед іншого, вимагають субсидій на кукурудзу та нижчого податку на сільськогосподарську продукцію.

Про це повідомило державне Польське агентство преси.

Фермери з ініціативи “Ошукане село” заявили, що попередили владу про протест; його погоджено. Мітингарі пропускатимуть легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою та військовою технікою. Також обіцяють щогодини пропускати по дві вантажівки.

Організатори акції зазначили, що до 26 листопада протест триватиме з 9:00 до 20:00, а вже з наступного понеділка, 27 листопада страйк буде цілодобовим до 3 січня 2024 року. Хоча раніше Bloomberg писав, що страйк фермерів передбачається лише на три дні.

Фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на рівні 2023 року та продовження позик ліквідності. Протестувальники передали свої вимоги заступниці підкарпатського воєводи Йоланті Савицькій. Вимоги також доведено до прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Представник партії “Конфедерація” Кшиштоф Босак відвідав протестувальників на кордоні і сказав, що “влада зрадила і перевізників, і фермерів”.