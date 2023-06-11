Польські фермери достроково завершили протест біля кордону з Україною

Фермери призупинили акцію протесту на прикордонному переході в Дорогуську на Люблінщині. Там перекрили дорогу до кордону і за годину пропустили 2 фури.

Про це повідомляє RMF FM.

Фермери домовилися з міністром сільського господарства та призначили дату переговорів. Вони мають зустрітися з Робертом Телусом у середині наступного тижня, а до того часу, як повідомив RMF FM організатор протесту Бартомієй Шайнерт, протест призупинено на вимогу міністра.

Фермери їдуть додому, але щоб розвантажити величезний затор на кордоні, потрібен час. Опівдні 450 вантажівок чекають перед пунктом пропуску з боку Польщі. Українська сторона повідомляє, що в’їзду до Польщі очікують майже 4 тисячі вантажівок.

“Що стосується вимог, які висунули фермери, то майже всі вони вже виконуються польським урядом. Я пообіцяв, що ми зробимо все, щоб перші кошти надійшли фермерам вже в червні “, – заявив міністр сільського господарства Роберт Телус після зустрічі з протестувальниками.

Телус пояснив, що єдина вимога, виконання якої він не може обіцяти, – це продовження закупівлі зерна до 15 липня. “Тут я не можу давати жодних обіцянок, тому що наша мета – зробити все, щоб до збору врожаю, до 1 липня, склади фермерів були порожніми, щоб скористатися цими коштами”, – зазначив він.

Нагадаємо, у п’ятницю польські фермери розпочали чергову акцію протесту на дорозі до прикордонного переходу з Україною в Дорогуську. В рамках акції протесту з Польщі в Україну обіцяли щогодини пропускатимуть по дві вантажівки, а з України в Польщу не пропускати жодної.

Акція мала тривати до опівночі понеділка.