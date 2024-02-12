Польські фермери блокують рух вантажівок на пунктах пропуску “Долгобичув-Угринів”, “Зосін-Устилуг”

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску “Долгобичув-Угринів”, “Зосін-Устилуг”. Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП “Медика-Шегині”.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, передає Суспільне.

Акції протесту на пунктах пропуску розпочалися 12 лютого о 10:10. У пункті пропуску “Зосін” протестувальники планують пропускати по 3 вантажівки на годину.

“Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі”, – повідомили у ДПСУ.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску “Долгобичув”, який суміжний із українським ПП “Угринів”. Там учасники польські фермери планують пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

Протестувальники поновили блокування у напрямку пункту пропуску “Медика-Шегині”. Там, за даними прикордонників, будуть пропускати одну вантажівку на годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.