Економіка

Польські аграрії тепер вимагають заборонити імпорт української малини

29 Червня 2023 19:35
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імпорт, україна, польща

За інформацією EastFruit, сьогодні в Польщі садівники заблокували перше підприємство із заморозки малини у відповідь на незадовільний, на їхню думку, рівень цін на малину, які їм пропонують переробники. Йдеться про закупівельну ціну на малину в розмірі 5 злотих за кг, що еквівалентно $1,22 долара США за кг або 1,12 євро за кг.

Фахівці вважають, що про рівень цін, який польські фермери вважають неприйнятним, фермери України можуть тільки мріяти – зараз в Україні ціни на закупівлю малини для заморозки коливаються від $0,5-0,8 долара США за кг. Тобто в Україні ціни зараз удвічі нижчі.

За повідомленнями польських ЗМІ, місцеві фермери мають намір блокувати роботу підприємства Pol Owoc доти, доки не отримають бодай 8 злотих за кг малини, що поставляється (близько 2 доларів США за кг), що вони вважають мінімальною обґрунтованою ціною на промислову малину для заморозки.

Окрім вимог до переробників підвищити закупівельну ціну на малину, фермери також висувають і вимоги до уряду про заборону імпорту фруктів з України та Молдови. Польські садівники вважають, що саме дешева малина з України призвела до падіння цін на їхні фрукти. Крім того, польські фермери вимагають обмежити або заборонити імпорт фруктів із Молдови, яку також вважають прямою загрозою для свого бізнесу.


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