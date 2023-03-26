Політика

Польська армія може стати найчисленнішою в Європі – міністр

26 Березня 2023 17:51
6
читать на русском →
армія, польща, європа

Міністр національної оборони Польщі заявив, що разом із силами тероборони польська армія налічує 160 тисяч солдатів

Про це повідомляє “Польське радіо“.

очільник Міністерства оборони пояснив, що завдяки діям уряду зростає чисельність польського війська.

«Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні, тому, що хочемо ефективно відлякати агресора», — сказав Блащак.

Як він зазначив, Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. За словами Маріуша Блащака, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів. Раніше очільник оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тисяч солдатів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Березня 2023 11:40
110

Наступ росіян в Україні досягає кульмінації, – ISW
26 Березня 2023 16:17
16

Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання
26 Березня 2023 14:39
18

На Херсонщині росіяни катують місцевих, які відмовляються від паспортів РФ
26 Березня 2023 13:42
24

Данілов заявив, Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники
26 Березня 2023 12:38
48

Іран почав регулярно постачати Росії безпілотники, – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки