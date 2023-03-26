Польська армія може стати найчисленнішою в Європі – міністр

Міністр національної оборони Польщі заявив, що разом із силами тероборони польська армія налічує 160 тисяч солдатів

Про це повідомляє “Польське радіо“.

очільник Міністерства оборони пояснив, що завдяки діям уряду зростає чисельність польського війська.

«Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні, тому, що хочемо ефективно відлякати агресора», — сказав Блащак.

Як він зазначив, Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. За словами Маріуша Блащака, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів. Раніше очільник оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тисяч солдатів.