Польща закриває кордон для вантажівок РФ та Білорусі

Польща з 1 червня забороняє в’їзд з білоруської території вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, повідомило польське міністерство внутрішніх справ.

“Польща з 1 червня призупинить вантажний рух для зареєстрованих у Росії та Білорусі вантажівок та трейлерів, які намагаються перетнути кордон з Білоруссю”, – наводить Bloomberg витяги із заяви МВС.

Агентство нагадує, що раніше сьогодні Варшава запровадила санкції проти 365 білоруських фізосіб.

Раніше Держдума запропонувала уряду РФ заборонити проїзд польських автомобільних перевізників Росією.