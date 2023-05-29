Політика

Польща закриває кордон для вантажівок РФ та Білорусі

29 Травня 2023 20:08
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росія, білорусь, польща

Польща з 1 червня забороняє в’їзд з білоруської території вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, повідомило польське міністерство внутрішніх справ.

“Польща з 1 червня призупинить вантажний рух для зареєстрованих у Росії та Білорусі вантажівок та трейлерів, які намагаються перетнути кордон з Білоруссю”, – наводить Bloomberg витяги із заяви МВС.

Агентство нагадує, що раніше сьогодні Варшава запровадила санкції проти 365 білоруських фізосіб.

Раніше Держдума запропонувала уряду РФ заборонити проїзд польських автомобільних перевізників Росією.


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