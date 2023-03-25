Політика

Польща у кілька разів збільшить виробництво боєприпасів для потреб України

25 Березня 2023 17:17
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боєприпаси, польша

Польський виробник боєприпасів Dezamet, що входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значно збільшить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити постачання в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю RMF FM.

Ця заява була зроблена напередодні запланованого на понеділок візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на підприємство.

Dezamet, який виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів і гранатометів, є одним з понад 50 підприємств групи PGZ, що виробляють зброю.

“Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів”, – сказав Моравецький, відповідаючи на запитання про візит Бретона на завод.

“Ми хочемо якомога швидше збільшити обсяги виробництва в кілька разів”, – сказав він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що він також розраховує на те, що приватні компанії в Польщі збільшать виробництво боєприпасів.

PGZ планує збільшити свою робочу силу на кілька тисяч осіб, заявив у п’ятницю виконавчий директор Себастьян Хвалек. Наразі в концерні працює близько 20 000 осіб.


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