Польща тимчасово закривала небо над Любліном і Жешувом через загрозу атаки РФ

Польща у неділю тимчасово закривала частину повітряного простору на південному сході країни через загрозу з боку російських ракет і безпілотників. Йшлося про райони поблизу міст Люблін та Жешув, де розташовані ключові логістичні хаби для допомоги Україні.

Про це передає агентство Reuters.

Як повідомили польські збройні сили, у відповідь були підняті в повітря літаки для гарантування безпеки. Операція завершилася близько 8-ї ранку за варшавським часом, нових порушень повітряного простору не зафіксували. «Активовані наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності», – йдеться у заяві.

Польські військові подякували союзникам за допомогу, зокрема нідерландським ВПС і німецьким підрозділам, які обслуговують батареї Patriot, розгорнуті на території країни.