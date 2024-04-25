Польща та Литва допоможуть Україні повернути чоловіків призовного віку, – FT

Міністри оборони Польщі та Литви пообіцяли допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які покинули країну, щоб уникнути мобілізації.

Як пише Financial Times, Києву необхідно зібрати сотні тисяч чоловіків для своєї армії. Але кількість добровольців зменшилася, і уряд нещодавно прийняв новий закон, який розширює мобілізацію, в тому числі для тих, хто перебуває за кордоном.

Польща стала основним притулком для тих, хто втікає від війни, а за оцінками центрального банку, зробленими на початку цього року, в країні може перебувати до 200 000 українських чоловіків.

Раніше цього місяця Україна призупинила консульське обслуговування чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном, у тому числі в Польщі, що ускладнило продовження їхнього перебування в країні.

“Українські громадяни мають зобов’язання перед державою, – заявив у середу міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. “Ми вже давно говорили про те, що можемо допомогти українській стороні в тому, щоб ті, хто зобов’язаний нести військову службу, поїхали в Україну”.

Він сказав, що ці громадяни України не отримають продовження права на перебування в Польщі і що вони можуть бути депортовані: “Все можливо”.

Литва також заявила, що готова вжити заходів для повернення українців призовного віку. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас виключив депортацію, але сказав, що різні варіанти можуть бути розглянуті в координації з Польщею.

“Можна [обмежити] соціальні виплати, дозволи на роботу, документи, є варіанти, про які я також чув від польської сторони, – сказав він. “Я думаю, що це правильний шлях”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що “перебування за кордоном не звільняє громадянина від його обов’язків перед державою”.

“Якщо хтось думає, що одні будуть воювати далеко на фронті і ризикувати своїм життям за країну, а інші будуть залишатися за кордоном і користуватися послугами держави, то він помиляється”, – сказав Кулеба.

Міністр оборони Польщі заявив, що розуміє поляків, які обурені виглядом молодих українців призовного віку “в готелях і кафе”. Він висловив солідарність з українцями, які воюють на фронті, і їхніми претензіями до співвітчизників, які виїхали з країни.