Політика

Польща розглядає повне закриття кордону з Білоруссю
24 Червня 2024 16:25
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білорусь, польща
Ілюстративне фото / Міністерство внутрішніх справ Польщі

У Варшаві не відкидають можливості закриття двох КПП на кордоні з Білоруссю, які досі працюють. Причина — спровокований Мінськом наплив мігрантів із Близького Сходу, які масово переходять через прикордонні пункти.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає TVN24.

“Дії Білорусі спонукають нас розглянути можливість закрити всі прикордонні переходи. Наразі ми аналізуємо наслідки такого рішення для польської економіки та місцевих громад”, — заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Як позитивний приклад міністр закордонних справ назвав Фінляндію, яка торік повністю закрила кордон із РФ. “Фіни закрили прикордонні переходи з Росією, і проблеми закінчилися”, — сказав міністр.


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