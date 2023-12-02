Економіка

Польща посилила контроль за українськими вантажівками

2 Грудня 2023 20:49
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кордон, польща

У Польщі вже посилено контроль за українськими перевізниками, особливо це робиться на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де відбувається блокада кордону.

Про це повідомив під час пресконференції у контрольному пункті Вєжховіска Люблінського воєводства 2 грудня міністр інфраструктури Польщі Альвін Гаядур, передає Укрінформ.

“Цей контроль вже посилено”, – заявив Гаядур.

Альвін Гаядур зазначив, що на нещодавній зустрічі з представниками комітету захисту польських перевізників і працедавців транспорту він разом з керівниками інших служб задекларував, що “комплексний контроль” буде посилено в основному на під’їзних шляхах до пунктів пропуску, де триває блокада. Взамін за це перевізники раніше пообіцяли не посилювати блокаду кордону.

Міністр повідомив, що перевірка, в якій поряд з дорожньою інспекцією також братимуть участь поліція, прикордонники та митники, відбуватиметься в місцях обслуговування подорожувальників (MOP) і на паркінгах.

Гаядур також повідомив, що за 11 місяців цього року польські дорожні інспектори перевірили близько 15 тис. вантажівок, які належать українським перевізникам, і виявили 9,4 тис. порушень. Відтак, було накладено штрафів на суму 1,8 млн злотих (близько 17 млн грн).

Своєю чергою заступник глави МВС Польщі Бартош Гродецький висловив сподівання, що вже в найближчий понеділок, 4 грудня, на пункті пропуску “Угринів-Долгобичув” українська сторона відкриє додаткову смугу для руху, якою пусті вантажівки поза електронною чергою повертатимуться до Польщі.


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