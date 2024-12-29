Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в охоплену війною країну, заявив у неділю високопоставлений чиновник.

Як пише Bloomberg, польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини, за словами чиновника, який побажав залишитися неназваним, оскільки переговори є приватними.

Запевнення Варшави з’явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну. Фіцо виступив з погрозою два дні тому, коли заявив, що Словаччина припинить постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень в мережі, якщо це буде необхідно. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Братислава все ще покладається на дешевий газ від ПАТ «Газпром», що підриває зусилля Європейського Союзу, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Час спливає для транзиту російського газу через Україну до Європи, який має припинитися 31 грудня, коли закінчується термін дії нинішньої угоди. Хоча президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що з січня не дозволить транзиту газу, який приносить вигоду військовій машині Кремля, він дав зрозуміти, що буде відкритий для транспортування палива з інших країн, окрім Росії, якщо Європейська комісія звернеться з відповідним проханням.

Комісія, яка до війни допомагала укладати транзитні угоди між Києвом і Москвою, не бере участі в переговорах. Натомість вона підкреслює, що альтернативні джерела доступні, і що рівень зберігання газу в регіоні є високим.

Хоча ЄС має на меті поступово відмовитися від постачання викопного палива з Росії до 2027 року, газ не є частиною санкцій, які блок запровадив проти Москви після вторгнення в лютому 2022 року. Це означає, що компаніям все ще дозволено укладати контракти і продовжувати імпорт, якщо ці угоди відповідають чинному законодавству ЄС.

Енергетичні аналітики зазначають, що навіть якщо буде досягнута угода про продовження транзиту через Україну, вона буде лише тимчасовою, оскільки Комісія готує дорожню карту щодо припинення імпорту енергоносіїв з Росії. Ця стратегія має бути оприлюднена в лютому.

З березня Росія посилила ракетні та безпілотні атаки на енергетичну інфраструктуру України, знищивши близько половини її енергогенеруючих потужностей і спричинивши відключення електроенергії по всій країні. Україна значною мірою залежить від імпорту, в тому числі зі Словаччини.

Словаччина продовжує отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба», що йде транзитом через Україну. Київ може припинити ці поставки у відповідь, якщо Словаччина припинить експорт електроенергії, повідомило Bloomberg джерело, знайоме з ситуацією.