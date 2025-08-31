        Суспільство

        Польща депортувала ще одного українця

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 20:59
        Українця, який погрожував підпалами, депортували з Польщі / Скріншот відео
        Українця, який погрожував підпалами, депортували з Польщі / Скріншот відео

        Глава МВС Польщі Марчин Кервінський повідомив про депортацію українця, який у мережі розмістив відео з погрозами підпалів.

        Про це міністр написав у соцмережі X, опублікувавши відео передачі громадянина України українському прикордоннику.

        «Громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби», – зазначив Кервінський.

        За його даними, українця затримали 29 серпня.

        Напередодні Польща видворила 15 громадян України, які «становили загрозу громадській безпеці та порядку в країні».


