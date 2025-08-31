Польща депортувала ще одного українця

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський повідомив про депортацію українця, який у мережі розмістив відео з погрозами підпалів.

Про це міністр написав у соцмережі X, опублікувавши відео передачі громадянина України українському прикордоннику.

Реклама

Реклама

‼️ Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy @Straz_Graniczna przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę. pic.twitter.com/tsQ7eT7Xul — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 31, 2025

«Громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби», – зазначив Кервінський.

За його даними, українця затримали 29 серпня.

Напередодні Польща видворила 15 громадян України, які «становили загрозу громадській безпеці та порядку в країні».