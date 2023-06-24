Політика

Політична криза в РФ була передбачувана і неминуча – Маляр

24 Червня 2023 17:37
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маляр, заколот

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що політична криза в Російській Федерації була передбачувана і неминуча.

Про це Маляр написала в Телеграмі

За її словами, імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі, а лише загострити, що і відбувається.

За її словами, ця ситуація показала найслабкіше місце Російської Імперії – страх перед правдою, бо всі їх рішення базуються на брехні. Вони завжди для царя створювали «повітряні замки» і самі в них вірили. Це така імперська особливість – роздувати власну велич та переоцінювати себе.

“Ціна цього помилкового рішення – доля самої Росії. Вони воюють з нами, а знищують себе. Якщо дивитись глобально на це, як на еволюційний процес, то нежиттєздатна система запустила програму самознищення. Ніякої конспірології чи світової змови у цьому немає. Це природні процеси. Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед. Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас – культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими”, написала Маляр.

Вона наголосила, що за Україною майбутнє, а за Росією – минуле. Також Маляр зазначила, що слід готуватись до будь-яких сценаріїв.


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