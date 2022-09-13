Політика

Зюганов публічно заявив, що в Україні не спецоперація, а війна

13 Вересня 2022 15:56
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Спецоперація переросла у повноцінну війну. Потрібна мобілізація сил та ресурсів. Про це заявив лідер КПРФ Геннадій Зюганов на засіданні у Держдумі у вівторок, 13 вересня

Зюганов закликав до загальної мобілізації у Росії.

“Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони”, – сказав Зюганов.


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