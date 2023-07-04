Політика

Звільнений через закупівлю барабанів голова Дніпровської РДА Києва отримав нову посаду

4 Липня 2023 16:02
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бомбосховище, корупція

Павло Бабій, якого звільнили з посади Дніпровської РДА Києва за через закупівлю барабанів для бомбосховищ, отримав посаду заступника голови РДА

Про це повідомляють на офіційному сайті районної адміністрації у розділі “Керівництво“.

Зазначається, що Павло Бабій “з 3 липня 2023 року по теперішній час – заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації”.

Нагадаємо, колишній голова Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій витратив майже 900 тисяч гривень на купівлі барабанів для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.


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