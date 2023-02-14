ЗМІ: Для Путіна побудували секретну мережу залізниць та станцій

До основних резиденцій президента Росії Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поряд збудували секретні станції. Про це повідомляє видання “Проект”.

Одна з таких станцій знаходиться на території Валдайського національного парку, поряд із найближчим населеним пунктом до резиденції Путіна на Валдаї. Кореспондент “Проекту” виявив її восени 2022 року: станція з вертолітним майданчиком знаходиться під охороною. Судячи з супутникових знімків, які вивчило видання, станцію та залізницю для Путіна на Валдаї збудували у 2019 році.

Станція в Ново-Огарьово збудувана у 2015 році, свідчать супутникові знімки. Вона знаходиться за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Як пише “Проект”, станція прихована за високим парканом, на якому кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

У 2017 році у сочинській резиденції Путіна “Бочаров ручей” з’явилася платформа та нова тупикова залізнична гілка, з’ясував “Проект”. Ця гілка прихована парканом від шляхів, якими ходять електрички.

Раніше центр “Досьє” з’ясував, що Путін все частіше подорожує не літаками, а потягом. Для своїх поїздок він використовує броньований спецсостав, який збудували ще 2015 року. Однак регулярно Путін почав ним користуватися у другій половині 2021 року – саме тоді російська армія розпочала підготовку до вторгнення в Україну. Серед особливостей поїзда те, що президентські вагони броньовані, а розклад поїздів “коригують під Путіна, щоб його потяг міг слідувати з максимальною швидкістю і без зупинок”.

Видання Sota у понеділок повідомило, що знайшло дані про спецвокзал у Москві, який може використовуватися для обслуговування президента та інших пасажирів урядових поїздів.