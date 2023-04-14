Політика

Життя Саакашвілі залежить від “етичного рішення”, – Зеленський

14 Квітня 2023 20:29
20
читать на русском →
саакашвілі, зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що життя українського громадянина Михайла Саакашвілі, який зараз знаходиться у тюрмі на території Грузії, залежить від “етичного рішення, і закликав владу Грузії забезпечити Саакашвілі медичну допомогу. Про це президент сказав у відеозверненні.

“Життя Міхеіла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось там особистого, а суто від етичного рішення, яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок”, – сказав Зеленський.

За його словами, адвокати Саакашвілі подали термінове звернення до Європейського суду з прав людини, щоб забезпечити йому належне лікування.

“І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя”, – зауважив президент.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Квітня 2023 21:40
6

Число загиблих у Слов’янську збільшилося до восьми
14 Квітня 2023 18:53
13

Протягом доби Сили оборони відбили близько 40 атак противника, – Генштаб
14 Квітня 2023 17:35
44

Обстріл у Слов’янську зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки
14 Квітня 2023 17:19
52

Росіяни поцілили керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини
14 Квітня 2023 15:54
64

З України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки