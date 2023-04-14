Життя Саакашвілі залежить від “етичного рішення”, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що життя українського громадянина Михайла Саакашвілі, який зараз знаходиться у тюрмі на території Грузії, залежить від “етичного рішення, і закликав владу Грузії забезпечити Саакашвілі медичну допомогу. Про це президент сказав у відеозверненні.

“Життя Міхеіла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось там особистого, а суто від етичного рішення, яке має чисту й вагому юридичну базу. Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок”, – сказав Зеленський.

За його словами, адвокати Саакашвілі подали термінове звернення до Європейського суду з прав людини, щоб забезпечити йому належне лікування.

“І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя”, – зауважив президент.