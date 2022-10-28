Політика

Зеленський запросив нового прем’єр-міністра Італії Мелоні відвідати Україну

28 Жовтня 2022 18:40
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італія, зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із новим прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

“Привітав Джорджію Мелоні з призначенням на посаду прем’єр-міністра Італії. Висловив надію на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив відвідати Україну”, – написав Зеленський у Twitter.


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