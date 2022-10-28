Зеленський запросив нового прем’єр-міністра Італії Мелоні відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із новим прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

“Привітав Джорджію Мелоні з призначенням на посаду прем’єр-міністра Італії. Висловив надію на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив відвідати Україну”, – написав Зеленський у Twitter.

Привітав @GiorgiaMeloni з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Італії. Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до #ЄС і #НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив здійснити візит до України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2022