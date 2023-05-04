Зеленський в Гаазі: Ми хочемо бачити тут іншого Володимира

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Нідерландів виступив із промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

Зеленський подякував владі Нідерландів за підтримку України та звернувся до народу країни: «Ми всі хочемо тут бачити іншого володимира, у Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим. Це має бути здійсненим тут, у столиці міжнародного права. Це станеться, коли ми переможемо. І ми переможемо».

Він зазначив, що йдеться більше, ніж про протидію одному агресору — треба зупинити злочин агресії, який породжує безкарність.

«Якщо ми подивимося на будь-яку агресивну війну в історії, то побачимо одну спільну річ — ті, хто почав війну, не вірили, що їм доведеться коли-небудь нести відповідальність за скоєне. Але війна має отримати осуд. Безкарність агресії означає, що треба з цим боротися», — сказав Зеленський.

Президент подякував Нідерландам за всю надану допомогу, зокрема військову. Але наголосив, що тривалого миру можна досягти лише завдяки сильним цінностям — свобода, верховенство права, повноцінне правосуддя, а не «гібридний мир».

«Хочу озвучити вам одну цифру: 6 139. Це кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише за квітень», — сказав Зеленський.

Він повідомив, що за місяць загинуло 207 цивільних, з них 17 — дітей, ще понад 400 громадян зазнали поранень.

«Причому що [повномасштабна] війна триває вже 15 місяць. Вчора у Херсонській області вбила 23, ще 48 зазнали поранень. Наголошую, говоримо про цивільних. Це почалося понад 9 років тому окупацією наших земель, окупацією Криму, коли росіяни принесли на Донбас гібридну війну», — сказав він.

Президент України також нагадав про ще одну трагедію, вчинену росією, — авіакатастрофу малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17, який у 2014 році збили над Донбасом, вбивши 298 пасажирів та членів екіпажу: «Вони загинули від рук росіян».

Зеленський наголосив, що відповідальності для росії за злочин агресії можна досягти лише через міжнародний трибунал, трансформувати Нюрнберзький процес у нові операційні правила. Він закликав не посилатися на недоліки чинного міжнародного права, а «ухвалювати сміливі рішення», які виправлять їх.

Зеленський зазначив, що український суд забезпечить покарання за більшість злочинів, вчинених окупантами. Але лише спецтрибунал здатен відреагувати на первинний злочин — злочин агресії.

«Саме трибунал, а не щось гібридне, яке може формально дозволити закрити тему. Коли ми як політики кажемо, що справу начебто закрито. Ми повинні мати повноцінні трибунал і справедливість», — підкреслив Зеленський.