Політика

Зеленський: Україна готує великий санкційний пакет

2 Травня 2023 21:52
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санкції, зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нового великого санкційного пакета проти РФ.

“Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, так і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром”, – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він також повідомив про підготовку концептуальних безпекових рішень для розвитку держави.

“Готуємо концептуальні безпекові рішення – для розвитку України, нашої інфраструктури і зараз, і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами”, – сказав президент.


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