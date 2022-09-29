Зеленський скликає на завтра термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

“Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом”, – зазначив він.

Раніше стало відомо, що у Кремлі завтра, 30 вересня, підпишуть договори про так зване входження окупованих українських територій до складу Росії. Також завтра готується “об’ємний” виступ президента РФ Володимира Путіна.