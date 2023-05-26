Політика

Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали

26 Травня 2023 19:18
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було порушено питання ситуації на фронті та інші.

Що обговорили під час засідання:

  • оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками;
  • темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу;
  • перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів;
  • останні повітряні удари Росії по українських міста та можливості посилення захисту від них.

“Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків”, – повідомив Володимир Зеленський.


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