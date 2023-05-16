Політика

Зеленський провів Ставку. Серед тем – боєприпаси і боєготовність бригад

16 Травня 2023 12:50
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Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час якої було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.

“Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту”, – повідомив Зеленський.

За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

“Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад”, – додав Зеленський.


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