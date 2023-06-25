Зеленський провів розмову з Байденом

Президент Володимир Зеленський телефону провів розмову з президентом США Джозефом Байденом, у ході бесіди обговорили, зокрема, перебіг бойових дій в Україні та процеси в Росії.

“Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова.

Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Cвіт повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку”, – повідомив Зеленський.

Зеленський також подякував Байдену за неослабну підтримку України , особливо за комплекси “Patriot”.

“Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів”, – зазначив він.

Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Зеленський і Байден також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.