Політика

Зеленський провів розмову з Байденом

25 Червня 2023 22:35
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зеленський, байден

Президент Володимир Зеленський телефону провів розмову з президентом США Джозефом Байденом, у ході бесіди обговорили, зокрема, перебіг бойових дій в Україні та процеси в Росії.

“Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова.

Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Cвіт повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку”, – повідомив Зеленський.

Зеленський також подякував Байдену за неослабну підтримку України , особливо за комплекси “Patriot”.

“Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів”, – зазначив він.

Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Зеленський і Байден також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.


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